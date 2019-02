La apelación de Barcelona argumenta que el club no debe ser sancionado por responsabilidad de terceros

LEA TAMBIÉN

Barcelona SC deslinda su responsabilidad en la habilitación extemporánea de Sebastián Pérez, que los dejó fuera de la Copa Libertadores. Ese será el argumento que presentarán este 14 de febrero del 2019, ante la Cámara de Apelaciones de la Conmebol, en Paraguay.

Manuel Jacho, abogado del club, explicó que su apelación se apega al criterio de que el club no puede ser sancionado por circunstancias ajenas a su control, como en este caso la habilitación del mediocampista colombiano.



“La responsabilidad es exclusiva de la FEF, no se puede aceptar que la proporcionalidad de la sanción sea asumida 100% por Barcelona. En función de eso vamos a presentar el argumento de que no se puede imputar al club la responsabilidad de terceros”, dijo.



A decir de Jacho, el argumento podría tener peso ante la comitiva, puesto que en esta segunda instancia se analizan otras aristas además de lo que establece el reglamento disciplinario de la Conmebol.



José Francisco Cevallos, que viajó a Paraguay este 13 de febrero, espera que el organismo reconozca los resultados deportivos que obtuvo el club en la cancha. Los toreros ganaron el partido de ida 2-1 (resultado que fue revertido por un 3-0 a favor de Defensor Sporting) y la revancha 1-0.



“Vamos a demostrar firmemente que es una injusticia ratificar la sanción del tribunal de disciplina. Tenemos las pruebas contundentes de que Barcelona fue perjudicado por la negligencia e irresponsabilidad de un funcionario de la FEF”, dijo Cevallos.

El mismo día del viaje se realizó la apelación de manera digital y este 14 de febrero se la sustentará. Además de los delegados de Barcelona, también se desplazaron hasta Paraguay el presidente de la FEF, Francisco Egas, y el asesor jurídico, Guillermo Saltos.



Alejandro Domínguez, titular del ente sudamericano, respondió mediante su cuenta de Twitter a la visita que realizarán los directivos ecuatorianos, para tramitar la apelación.



“Todos los dirigentes del fútbol sudamericano siempre son bienvenidos en su casa, la Conmebol. Sin embargo, deben recordar que el Tribunal Disciplinario es un órgano independiente sujeto al debido proceso y que falla en derecho”, tuiteó.

Todos los dirigentes del fútbol sudamericano siempre son bienvenidos en su casa, la @CONMEBOL. Sin embargo, deben recordar que el Tribunal Disciplinario es un órgano independiente sujeto al debido proceso y que falla en derecho. #ReglasClaras https://t.co/2vRhfuLbP7 — Alejandro Domínguez (@agdws) 13 de febrero de 2019



Pese a las palabras de Domínguez, los miembros de las comisiones de la Conmebol son delegados de las asociaciones afiliadas. Este es el caso de la Cámara de Apelaciones, que cuenta con miembros de Bolivia, Colombia y Perú.



Guillermo Saltos, asesor jurídico de la FEF, pertenece a la Cámara de Apelaciones, pero está impedido de participar en el proceso de Barcelona, por ser un club afiliado a la federación que representa.