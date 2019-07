Valencia no tiene ninguna suspensión y ya fue inscrito en la LigaPro

LEA TAMBIÉN

La Comisión de Disciplina de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) informó este 12 de julio del 2019 a Liga de Quito que Antonio Valencia no tiene ninguna suspensión. Con ello, el jugador podrá actuar con los azucenas tras ser inscrito por el organismo.

En el club existían dudas por una sanción antigua que acarreaba el jugador en su paso por El Nacional, club donde se formó. Sin embargo, la Ecuafútbol indicó que no hay sanción por cumplir.



En junio del 2005, ‘Toño’, quien entonces jugaba en El Nacional, salió expulsado en un partido ante Liga en el estadio Rodrigo Paz. Fue una roja directa. Cumplió un juego de suspensión ante Deportivo Quevedo y luego fue transferido al Villarreal de España. La duda era si debía cumplir el partido adicional de castigo, pero la FEF ya dijo que no.



Con ello, los albos ahora solo esperan que la Premier League envíe el Certificado de Transferencia Internacional (CTI) para poder habilitarlo y que obtenga el carné de cancha.



El ‘Toño’ jugó en el torneo inglés por diez temporadas defendiendo la camiseta del Manchester United, donde incluso llegó a ser capitán en sus años finales.



“Estamos esperando que nos envíen el CTI. De ahí tenemos que sacar el carné y esperar que la LigaPro confirme que no hay suspensión a Valencia”, expresó Diego Castro, gerente comercial de la ‘U’.



El directivo lleva adelante el trámite para habilitar al futbolista que continúa con su puesta a punto para debutar con Liga este 2019.



Los albos jugarán el sábado con Universidad Católica, pero Valencia aún no está inscrito, con lo cual se espera que su debut se produzca el jueves 18 en el partido con América. El 23, Liga recibirá a Olimpia por la Copa.