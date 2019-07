Antonio Valencia: 'espero ponerme bien físicamente para defender a Liga' 

LEA TAMBIÉN

El internacional ecuatoriano Luis Antonio Valencia acudió a la Clínica Toa, la mañana de este 2 de julio del 2019, para realizarse los exámenes médicos de rigor para entrenarse con normalidad en Liga de Quito.

"Soy un profesional, Liga me propuso un buen proyecto lo acepté con toda la responsabilidad", dijo el futbolista después de realizarse los chequeos.



"El profesor (Pablo Repetto) me comentó que me ponga bien, me dio confianza, me dijo que me sienta como en mi casa. Contento con las lindas palabras que me dio, estoy tranquilo. Solo espero ponerme bien físicamente para defender a Liga", añadió.



El 'Toño', de 33 años y quien proviene del Manchester United de Inglaterra, es la contratación estelar de LDU en este torneo. Existe una enorme expectativa por su debut, aunque no se ha confirmado el día que eseo ocurra.



LDU visitará al Olmedo el sábado 6 de julio del 2019 a las 17:00. Para ese encuentro, los albos viajarán el viernes a Riobamba. Es poco probable que Valencia esté entre los convocados. No obstante, es mucho más seguro que sea parte del equipo para el juego ante Universidad Católica, por la fecha 17.



Valencia ya se entrenó la semana pasada con sus nuevos compañeros. Pese a su experiencia, que incluye 10 años en el Manchester United, dijo que el primer día de prácticas en Pomasqui sintió un poco de nervios. Además, comentó que cuando conversaba con los dirigentes de Liga, en El Nacional no había directivos. Esto, porque Valencia se formó en el elenco militar y su incorporación por LDU causó molestia en un sector de hinchas del 'Bitri-campeón'.

Por otra parte, el elenco universitario también confirmó que el delantero colombiano Cristhian Martínez Borja continuará un año más en el equipo. De esa manera, la 'U' tiene también como refuerzos extranjeros a Adrián Gabbarini, Carlos Rodríguez y Rodrigo Aguirre.