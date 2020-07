Antetokounmpo y LeBron en forma para reinicio de la NBA; Nurkic reaparece

LEA TAMBIÉN

Giannis Antetokoumpo y LeBron James, los dos grandes favoritos al premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada, no mostraron signos de la inactividad en sus primeros partidos de preparación para el reinicio de la campaña NBA en Disney World (Orlando).

Con LeBron James solo 15 minutos en pista, Los Angeles Lakers cayeron 104-108 ante los Dallas Mavericks de Luka Doncic en uno de los cuatro partidos de la jornada del jueves, que también registró la reaparición del pívot bosnio Jusuf Nurkic (Portland Trail Blazers) tras 16 meses de ausencia por lesión.



James, que solo jugó en la primera mitad, anotó 12 puntos (4/6 en tiros de campo) y repartió 5 asistencias, algunas de ellas para servir en bandeja espectaculares volcadas de Dwight Howard y Kyle Kuzma.



El propio James, que perseguirá en Orlando su primer anillo con los Lakers y el cuarto de su carrera, también protagonizó una potente clavada tras una carrera en solitario desde su propio campo.