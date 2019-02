Ángel Mena espera ser tomado en cuenta para la Copa América 2019

LEA TAMBIÉN

Ángel Mena es experto en silenciar estadios. En el 2016, el atacante puso en silencio al estadio Monumental de Guayaquil cuando marcó el segundo gol para Emelec y Barcelona no pudo ser campeón esa fecha. Ahora, se robó el espectáculo del estadio Azteca con dos goles con el León.

El ecuatoriano de 31 años ha tenido un arranque soñado con su nuevo club. Tras no tener oportunidades en el Cruz Azul, el volante zurdo fichó por el León FC. Desde su llegada, ha marcado cuatro goles en seis partidos de la Liga MX. Además, lleva un tanto en la Copa local.



Mena comentó en exclusivo para BENDITO FÚTBOL su sentimiento tras el buen momento que atraviesa. "Son sensaciones obviamente de felicidad, de lo que estoy viviendo ahora y contento por el recibimiento que me han dado. Esto recién empieza somos conscientes de que somos un gran grupo y conseguimos un gran resultado".

:



Este sábado 9 de febrero, el Tricolor marcó un doblete frente al América, en la victoria 3 a 0 del León. "La confianza del cuerpo técnico y la dirigencia desde que llegué es un plus adicional. Todo se está dando a favor y hay que mantener los pies sobre la tierra", señaló el jugador.

Ángel Mena recordó lo sucedido en el 2016, cuando Emelec derrotó 2 a 1 a Barcelona en su estadio y no pudo salir campeón aquella fecha. Ahora, silenció el estadio Azteca, repleto de aficionados amarillos. "Son cosas que se dan en el momento pero trato siempre de hacerlo con respeto. Los festejos son por la euforia del momento", dijo.



La principal meta que se planteó Mena a inicio de año es ser tomado en cuenta por Hernán Darío Gómez, director técnico de la Selección. El último cotejo fue el 28 de marzo del 2017, en la derrota 0 a 2 ante Colombia. "No he tenido la oportunidad, pero es uno de los objetivos principales que me propuse a inicio de año. Es el sueño de todo jugar, espero estar en la Copa América".