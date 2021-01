Los amistosos de clubes ecuatorianos  que se podrán ver por televisión; otros serán a puerta cerrada y con protocolos  

Los 16 clubes de la Serie A de la LigaPro realizan su pretemporada pensando en el inicio del campeonato ecuatoriano el próximo 19 de febrero. El trabajo físico lo alternan en entrenamientos con balón y también se comienzan a realizar los amistosos como parte de la preparación.

Habrá cotejos que serán transmitidos y otros que se jugarán a puerta cerrada y con la aplicación estricta de los protocolos de bioseguridad. Por ejemplo, Emelec será el primero en tener su partido de presentación en la denominada 'Explosión Azul' el viernes 29 de enero del 2021, a las 19:00.



El 'Bombillo' recibirá a Técnico Universitario en el estadio Capwell. El amistoso donde se presentará la plantilla para esta temporada será transmitido por la operadora DirecTV en los canales 610 y 612. También por la aplicación DirecTV Go.



Barcelona, el campeón ecuatoriano, también tendrá sus primeros amistosos. El equipo guayaquileño se instaló en Manta para el trabajo de la pretemporada y una de las particularidades ha sido que el canal GolTV, dueño de los derechos de transmisión del campeonato, tiene informes diarios del trabajo de los amarillos.



También la firma de Paco Casal anunció que es dueño de los derechos de los amistosos de Barcelona y de la 'Noche Amarilla'. Está anunciado que el domingo 31 de enero y el 4 de febrero tendrá amistosos y serán transmitidos por GolTV a través de la operadora DirecTV sin costo adicional.



Los amistosos que han sido confirmados con transmisión

Viernes 29 de enero

Emelec vs. Técnico Universitario

Estadio: Capwell

Hora:19:00

Transmite: DirecTV 610 y 612 y la aplicación DirecTV Go



Domingo 31 de enero

Manta vs. Barcelona

Hora: 19:00

Transmite: GolTV en los canales 658 y 1658



Jueves 4 de febrero

Guayaquil City vs. Barcelona

Hora: 19:00

Transmite: GolTV en los canales 658 y 1658





Amistosos que no serán transmitidos

Miércoles 27 de enero (hoy)

Liga de Quito vs Universidad Católica



Sábado 30 de enero

Independiente vs. Universidad Católica ​