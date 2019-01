Barcelona no disputó la final del torneo amistoso ante Peñarol en Uruguay

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El cuadrangular amistoso que disputa Barcelona SC en Uruguay quedó suspendido definitivamente, debido a una polémica por la contratación de árbitros no afiliados a la Asociación de Fútbol Uruguayo. Por tanto, el duelo entre los canarios y Peñarol, previsto para este 23 de enero del 2019, no se disputó.

Ese partido, programado para las 20:30 (hora ecuatoriana), en el estadio Campeones del Siglo, de Peñarol, en Montevideo, correspondía a la final del cuadrangular que inició el pasado 21 de enero.



Se pudo conocer que el problema se dio por la contratación de árbitros de segunda categoría, que no están adscritos a la Asociación de Fútbol Uruguayo, para el partido preliminar que disputarían Universidad César Vallejo y Nacional, en la localidad de Colonia.



Los jueces de la AUF -que habían sido designados previamente- para ese partido y para la final, se molestaron por la decisión, por lo que acordaron suspender sus actividades. Tras una hora de reuniones, se decidió suspender el torneo.



A través de un comunicado, el gremio de jueces uruguayos denunció que la empresa dueña de los derechos televisivos del torneo (Tenfield), dejó sin efecto la designación inicial de los jueces. “La empresa es la única responsable de que los partidos de hoy no se disputen”, dice el documento.



Hasta el momento no se ha dispuesto una fecha alternativa para los partidos, extraoficialmente se conoció que Peñarol y Barcelona podrían disputar un partido a puertas cerradas, este 24 de enero.



Los toreros, que derrotaron por 4-2 a U. César Vallejo en la primera fecha del cuadrangular, regresarán a Guayaquil el 25 de enero, tras cumplir con su pretemporada en territorio charrúa.

​