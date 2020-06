Alfaro Moreno confirmó que Barcelona debe USD 3 millones en agua y luz

LEA TAMBIÉN

Carlos Alfaro Moreno, presidente del Barcelona SC, volvió a tratar el tema de la auditoria que arrojó cifras en rojo para el club y donde se reveló que el déficit de la institución sería de USD 51, 6 millones. Entre las cifras constan deudas por salarios y servicios básicos.

Ante esta situación, el máximo dirigente trató de aclarar que esa auditoria fue realizada por notables hinchas toreros y no por la dirigencia actual y que hay montos que se deben aclarar. Uno de estos sería la deuda que se generó en salarios de Michael Arroyo, quien fue sancionado por doping a finales del 2018.



"Ya se llegó a un acuerdo con el jugador en diciembre del año pasado, donde el propio Arroyo renunció a una parte importante de los valores pendientes", dijo Alfaro Moreno en una entrevista con WQ Radio.



La deuda con 'Gambetita' correspondería a las primas, premios, recompra de su pase y otros haberes.



"Son valores correspondientes a primas, premios, recompra de su pase; entre otros. No son salarios pendientes, ya que ahora, con el nuevo control, el club que no está al día no puede jugar el siguiente partido”, dijo el dirigente.



En cuanto a los servicios básicos, el dirigente fue claro. Aseguró que es un tema que deberá ser revisado, porque cuando existía el Ministerio del Deporte (actualmente Secretaría del Deporte), se acordó que el pago de esos rubros debía ser mínima. El monto es de USD 3 millones por conceptos de agua y luz.



Alfaro Moreno confirmó que el mayor indicador de deuda está orientado a las entidades públicas.



"Es otra cifra que se debe revisar. Antes, cuando había el Ministerio del Deporte, en un convenio con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, se acordó que los clubes no paguen esos valores o cancelen un porcentaje menor. Tendremos que revisarla", afirmó.

El máximo directivo también aclaró que algunos auspiciantes decidieron retirarse suspender sus pagos y retirar el convenio que mantenía. "Por ahora Barcelona vive de las marcas", dijo.