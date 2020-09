Alfaro Moreno se consuela con el descenso de Liga de Quito a la Serie B cuando Barcelona no gana en el estadio Rodrigo Paz Delgado 

LEA TAMBIÉN

Carlos Alfaro Moreno reveló que para aplacar su ira cuando Barcelona no puede vencer a Liga de Quito en el estadio Rodrigo Paz, como ocurrió justo antes de la paralización del torneo LigaPro, piensa en el 2000, año en el que la 'U' descendió a la Serie B.

En aquella campaña, los canarios también corrían peligro de 'perder la categoría', sin embargo, un gol de último minuto de Luis Gómez lo impidió. En este plantel todavía jugaba Alfaro Moreno. Y el afectado fue Liga de Quito, que en cambio empató 3-3 con Olmedo en la casa blanca.



Por ello, en declaraciones al programa digital Hasta las Bolas, el hoy directivo canario aseguró que si en el 2000 le pedían que firmara un papel donde debía escoger entre mandar a Liga a la B o perder 100 años en el estadio albo, elegiría la primera opción. Este hecho es el que le consuela con la serie de resultados negativos durante 22 años en el Rodrigo Paz.

"En el 2000, El Chino Gómez hizo un gol al último minuto que nos clasificó a la liguilla y no salvo del descenso, el que descendió fue otro (LDUQ). Y si me hubieran puesto un papel: hoy se salva del descenso, se va Liga, pero durante 100 años no le va a ganar, yo lo firmaba" pic.twitter.com/kDv5G2fA59 — Luis André Rojas (@luisandrerojas) September 8, 2020

"Cada vez que me sucede esto, recuerdo el 2000 y pienso nos tocó jugar al medio día en Ambato contra Macará, en un Barcelona chiro, que no había ni para las colas. A los jugadores nacionales le debían cuatro meses y a mí me debían ocho. Igual nunca dejamos de entrenar", describió.



"Faltando un minuto, con gol del 'Chino' Gómez, nos salvó del descenso y nos metió en la liguilla. Y el que descendió ese año fue Liga de Quito. Entonces, cada vez que me enojo de no ganar en la casa blanca me acuerdo de ese día", continuó.



"Si me hubieran puesto un papel: 'Hoy se salva del descenso, se va Liga, pero durante 100 años no le va ganar'... yo lo firmaba", agregó sobre cómo atenúa su malestar como el que vivió en el último triunfo 2-1 de la 'U' sobre los canarios.