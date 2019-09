Carlos Alfaro Moreno: ‘Ya no tengo academias ni porcentaje de jugadores’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Carlos Alfaro Moreno nació en Buenos Aires, Argentina, el 18 de octubre de 1964. En el 2002 se naturalizó ecuatoriano.Como futbolista estuvo en clubes de Argentina, España y México. Estuvo nueve años en Barcelona SC. Tras retirarse fundó las Academias Alfaro Moreno, que manejó hasta el 2015. Fue vicepresidente deportivo de Barcelona desde el 2015 hasta el 2018.

¿Es cierto que recibió USD 800 000 por el convenio entre sus academias y Barcelona?

Hay una cláusula de confidencialidad, que no me permite certificar la cifra pero es cercano, fue un convenio por cuatro años. Tuve que llegar a un acuerdo laboral con 60 personas que trabajaban conmigo (finiquitos) que abarca el 25% de ese monto, para no tener problemas laborales. Alguno puede pensar que fue un buen negocio, mi esposa en cambio dice que fue pésimo porque era un patrimonio familiar.

El convenio finaliza este año. ¿Volverán los derechos de las academias a su control?

Hoy no tengo ninguna academia ni porcentaje de derechos de jugadores, lo que sí pudiera pasar es que en enero podría empezar de nuevo una academia Alfaro Moreno en una canchita, pero sería empezar el proyecto de cero. Lo que yo quiero es manejar Barcelona y que el club llegue a tener 100 escuelas (hoy tiene 50).



¿Entonces sí volverá a manejar sus academias?

No es que regresan a mí, los chicos o la estructura, yo lo que pudiera hacer es fundar escuelas como competencia de Barcelona, pero obviamente es algo que no pasará.



¿Era estatutariamente permitido que un miembro del Directorio de Barcelona firme un acuerdo comercial con el club?

El convenio con la academia se discutió durante cinco meses, y se aprobó de manera unánime por todo el directorio. Antes se hicieron actas de comisiones de fútbol, mercadeo, jurídico, luego el Directorio pulió detalles.

La asamblea de socios también tuvo dudas en este tema. ¿Se investigó?

Claro, y se transparentó en la asamblea. El año pasado se hizo una investigación de la Comisión de Transparencia, elegida por los socios, en la que yo mismo llevé el contrato a la casa del presidente de la comitiva y todo quedó claro.



¿A qué le atribuye los cuestionamientos que recibe de la lista que encabeza José Francisco Cevallos?

Lo de José Francisco cuando habla de números es evidentemente para intentar exponerme, es obvio. Hace rato no lo veo, la última vez fue hace tres meses. No creo que esté contento con mi candidatura, pero yo no puedo hacer las cosas que a él lo contenten.



Usted habla de no atacar a la administración actual. ¿Si llegase a ganar, investigará a Cevallos?

Si nos toca ganar, entraremos y tomaremos las medidas necesarias. Si yo grito ahora que quiero sangre o que los voy a mandar a la cárcel, no servirá de nada. Esto no es de amenazar, sino de actuar.



¿Ya hay empresas interesadas en su proyecto de titularización de la deuda?

Sí, hemos tenido acercamiento y apertura, si no fuera así no estaríamos acá. Hay tres o cuatro, pero la prioridad la tiene el banco que auspicia el estadio. A partir de ahí nosotros analizamos opciones.



¿Qué otra propuesta financiera manejan?

Buscamos una reforma del estatuto y queremos poner un ítem con un techo límite de endeudamiento al año, basado en un promedio de los presupuestos de los últimos cinco años. Eso nos blinda.

¿Y en lo deportivo?

Por ahí escuché que no le presto atención y no es cierto, pero hay que tener los pies en la tierra. Es importante tener un club saneado, con una deuda lógica. A partir de ahí, pelear todos los torneos, porque para eso está Barcelona.