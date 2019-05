Álex Quiñónez fue superado por Guliyev, el campeón mundial

LEA TAMBIÉN

Solo el campeón del mundo, el turco Ramil Guliyev, derrotó a Álex Quiñónez. El ecuatoriano fue segundo en los 200 metros de la Liga de Diamante, que se realizó ayer, 3 de mayo del 2019, en el Khalifa Stadium de Doha.

La competencia, válida por la primera jornada del circuito mundial, reunió a nueve de los más veloces del mundo.



Quiñónez llegó segundo con un registro de 20 segundos y 19 centésimas (20:19), mientras el campeón mundial de atletismo registró 19:99.



El tercer lugar fue para el canadiense Aaron Brown (20:20), mientras el panameño Alonso Edward (20:56) arribó en quinta posición. El ecuatoriano volverá a rivalizar con estos dos atletas en los Panamericanos, que se realizarán en Lima en julio próximo.



En la rama femenina, la ecuatoriana Ángela Tenorio se estrenó en los 200 metros de la Liga de Diamante. Arribó a la meta en quinto lugar, con un registro de 23:28.



No fue su mejor presentación, pues este año, en EE.UU., registró una marca de 22:84.



Quiñónez y Tenorio esperan la ratificación de la invitación para correr las siguientes fechas de la Liga de Diamante, en Estocolmo y en Shanghái.



En otros resultados, la colombiana Caterine Ibargüen ganó la prueba de salto largo. Pese a no ser su especialidad, pues la colombiana es la vigente campeona olímpica de triple salto, se situó al frente de la prueba tras firmar un salto de 6,76 metros, su mejor marca de la temporada.



Derrotó a la ucraniana Marina Bekh-Romanchuk, segunda con 6,74 m, y la australiana Brooke Stratton, tercera con 6,73 m. “Ha sido una gran serie, estoy contenta con la victoria y con el salto ganador”, señaló Ibargüen, que en la primera ronda tuvo tres saltos nulos, que casi la dejan fuera de la ronda final.



La sudafricana Caster Semenya ganó los 800 metros, dos días después de que el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) desestimara su recurso contra las nuevas reglas de la Federación Internacional (IAAF) sobre las atletas hiperandróginas.



La dos veces campeona olímpica, que no se añadió a la lista de participantes en Doha hasta el jueves, batió el récord de la reunión con un tiempo de 1 minuto, 54 segundos y 98 centésimas. Superó en esta carrera a otra atleta hiperandrógina, la burundesa Francine Niyonsaba (01:57:75), y a la estadounidense Ajee Wilson (01:58:83).



“Se trata de inspirar al mundo”, declaró la sudafricana de 28 años. “Es más que un deporte. Se trata de la dignidad humana, del orgullo humano”.

“La carrera ha sido fantástica y he realizado lo que tenía que hacer. Estoy feliz”, sentenció.



El TAS rechazó el recurso de Semenya contra el nuevo reglamento de la IAAF, que obliga a las atletas hiperandróginas, como es su caso, a bajar su tasa de testosterona mediante medicamentos. La IAAF indicó que las atletas afectadas tienen hasta el 8 de mayo para bajar su tasa si quieren seguir participando en las competiciones internacionales, desde los 400 metros a la milla.