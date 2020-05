¿Podrá el Borussia Dortmund evitar un nuevo título del Bayern Múnich?

LEA TAMBIÉN

El Bayern Múnich está en la 'pole position' para lograr un octavo título consecutivo, pero el Borussia Dortmund lidera el grupo de equipos que lucharán por evitarlo en el regreso de la Bundesliga a partir del sábado 16 de mayo del 2020, tras el paro forzoso por la pandemia del nuevo coronavirus.

Tras dos meses suspendida, quedan nueve jornadas para el desenlace de la Bundesliga, que acaparará todos los focos al convertirse en el primero de los grandes campeonatos europeos en volver a la actividad.

Algunas cosas no cambian...

Los jugadores han sido sometidos a test y se han visto obligados a entrenarse en instalaciones asépticas para evitar contagiarse con el covid-19. Todos los partidos se disputarán a puerta cerrada en un campeonato que tiene el mayor índice de asistencia en el mundo del fútbol.



Todo ello hará que no se vea la Bundesliga que hasta ahora todos conocían... aunque hay cosas que no cambian y el Bayern, el club más laureado del país, lidera el campeonato.



El club bávaro no comenzó bien la temporada con Niko Kovac en el banquillo, pero su sustitución por Hansi Flick cambió la dinámica del equipo, que logró 10 victorias y un empate en los últimos once partidos antes del parón por el coronavirus.



Estos éxitos llevaron al club a firmar a Flick, que había sido nombrado de manera interina, un contrato hasta 2023.

Los bávaros lideran la tabla con cuatro puntos de ventaja sobre el Borussia Dortmund tras la última jornada disputada a mediados de marzo y completa el podio el RB Leipzig, a cinco unidades del líder.



Con Robert Lewandowski anotando 25 goles en 23 partidos, el Bayern parece lanzado, aunque aún debe visitar al Dortmund y al Bayer Leverkusen, quinto y que lucha por meterse en zona 'Champions', aunque habrá que ver cómo se materializa la 'ventaja campo'... sin espectadores en las gradas.

Todos los ojos en Haaland

En la carrera por el título tampoco se puede descartar al Borussia Mönchengladbach, cuarto a un punto del podio y a seis del líder, pero el Dortmund parece el mejor posicionado para intentar asaltar el trono del Bayern.



El último partido del equipo entrenado por Lucien Favre fue la eliminación en los octavos de final de la Liga de Campeones en la vuelta disputada en el Parque de los Príncipes ante el París Saint-Germain.

Pese a la eliminación, el Dortmund pudo mostrar al mundo futbolístico el buen entendimiento de su nuevo dúo estelar, formado por el inglés Jadon Sancho y el noruego Erling Braut Haaland.



A sus apenas 19 años y con un puñado de partidos en Alemania, adonde había llegado en enero procedente del RB Salzburgo, Haaland contribuyó con sus goles (9) a que el equipo ganase siete de sus últimos ocho partidos de la Bundesliga.



“ Tener que jugar a puerta cerrada será un enorme desafío, especialmente para un club como el Dortmund, que saca mucha fuerza de la pasión de sus hinchas ” , admitió el director general del club Hans-Joachim Watzke.

El Dortmund también tiene que visitar aún al Leipzig, un equipo que pese a estar ya clasificado para los cuartos de final de la 'Champions', se ha mostrado muy irregular en el campeonato doméstico tras el parón de diciembre y enero.



Pero cuenta con el poder goleador de Timo Werner y con la confianza del joven técnico Julian Nagelsmann, que a sus 32 años es uno de los entrenadores más interesantes del fútbol europeo, y que considera que aún es todo posible.



El 'Gladbach' fue el último equipo que derrotó en la Bundesliga al Bayern, aunque antes que ir a por el título deberá tratar de asegurar la 'Champions' frente a un Leverkusen, del que le separan dos puntos y contra el que se enfrentará dentro de dos fines de semana.

Bremen en peligro

Otro punto de interés en la reanudación de la Bundesliga será la lucha por la permanencia, con un club histórico, el Werder Bremen, en peligro de descenso.



El cuatro veces campeón de la Bundesliga se encuentra en la penúltima posición, a cuatro puntos del Fortuna Dusseldorf, que ocupa el puesto del playoff por la permanencia y a ocho de estar fuera de todo peligro.



Con 18 puntos, aún depende de sí mismo, pero el Bremen podría seguir el camino de Hamburgo y Stuttgart, dos gigantes del fútbol germano que perdieron la categoría en las últimas temporadas.