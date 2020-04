Aldair Vásquez, exjugador de Barcelona SC: ‘Jugué todos mis partidos de primera sin contrato’

LEA TAMBIÉN

Aldair Vásquez debutó en Barcelona SC con 17 años en un duelo frente a Universidad Católica. Ese mismo día marcó su primer gol con el primer plantel. Cinco años más tarde, el joven futbolista recordó su paso por el equipo canario y los motivos que originaron su salida.

“De todos los años que estuve en Barcelona, que fueron casi cuatro años, yo solo recibí USD 200 y un par de pupos cuando ya debuté. Yo jugué todos mis partidos de primera sin contrato”, manifestó para el programa digital Fútbol Sin Cassette.



Al no tener la mayoría de edad en esa época, no tenía un vínculo legal con el club. Por ello, el hoy jugador de las filas del Guayaquil Sport de la Segunda Categoría, comentó que, desde su primer partido con el equipo, y debido a su rendimiento, se sintió presionado por parte de la directiva encabeza por Antonio Noboa para firmar un contrato con el equipo.



Incluso comentó que le solicitaron al entonces DT del club, el uruguayo Rubén Israel, no alinearlo en los compromisos, entre ellos un Clásico del Astillero, mientras no arreglara su situación con el club.



Tras la salida de Israel y la llegada de Guillermo Almada al banquillo perdió espacio en el primer plantel. Vásquez era constantemente convocado a los microciclos de la Selección Sub 17 de cara al Mundial de Chile en ese año, lo que no le daba la oportunidad de mostrarse en los entrenamientos.

El proceso electoral que vivió Barcelona en octubre del 2015 también fue un factor condicionante para su continuidad. En ese mismo lapso de tiempo, Aldair fue parte de la nómina de la ‘Tri’ que disputó el Mundial Sub 17 en tierras araucanas. Antes de partir a Chile, tuvo un contacto con el presidente saliente, Antonio Noboa: “(Antonio) Noboa, antes de que pierda las elecciones, me dice ‘Aldaír para hablar lo de la firma el lunes’, pero perdió. Luego llega el ‘Beto’ (Alejandro Alfaro Moreno) y comenzaron el diálogo con ellos.”

Un grupo de inversionistas, encabezados por el hoy presidente de la LigaPro Miguel Ángel Loor, poseían el 70% de sus derechos deportivos. Las negociaciones entre la nueva directiva y el grupo inversor comenzaron. El jugador cumpliría 18 años en marzo del año entrante y debía arreglar su situación con el club. “Yo me desentendía de todo”.



Sin embargo, la especulación sobre las aspiraciones salariales de Vásquez entorpeció la negociación:

“Se dijo que Aldair quería ganar millones. El sueldo que yo quería ganar era de USD 1 000 a 2 000. Yo tenía 17 años, no tenía hijos, no me había casado y vivía con mi mamá. USD 1 000 me venían bien. El tema más era por el pase”, comentó Vásquez. Sus derechos deportivos estaban valorados en USD 350 000, que, según el jugador, llegaron a bajar hasta los USD 150 000 en la negociación.



Finalmente, Vásquez no se unió a la pretemporada del plantel a inicios del 2016. Al cumplir los 18 años se desvinculó del plantel canario y se unió a los entrenamientos de Guayaquil Sport de la Segunda Categoría. Compartió equipo con dos exBarcelona: Jorge Ladines y Pablo Palacios.



Sobre un posible retorno al ‘Ídolo’, él sostiene que es una de sus aspiraciones. “Soy un hincha más del club, me gustaría volver”, concluyó.

