AFNA concurre bajo protesta al Congreso y pide las grabaciones de las sesiones de Ecuafútbol

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En la jornada del 1 de mayo del 2020 se debe realizar un Congreso extraordinario de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), cuyo único punto del orden del día es aprobar o negar la decisión del directorio del organismo, que el pasado viernes 24 de abril cesó en sus funciones al presidente Francisco Egas, por supuestos malos manejos en la administración, y puso en su lugar a Jaime Estrada.

Clubes y asociaciones deben concurrir, de forma virtual, a la reunión. Sin embargo, AFNA (Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha) envió una comunicación a la Ecuafútbol anunciando su decisión de participar en el Congreso ‘bajo protesta’.



El documento es firmado por Fred Larreátegui, presidente de la Asociación y por los representantes de Liga, Independiente, América, Universidad Católica e Independiente Júniors. No firman la misiva El Nacional y Aucas.



En su carta, AFNA alecciona a la Federación a no cometer irregularidades en el proceso. “Nos oponemos y rechazamos desde ya el orden del día por el cual se ha convocado, por su ilegitimidad, por ser violatorio a los estatutos y reglamentos y advirtiendo respecto a la responsabilidad frente a posibles sanciones que la FEF y sus afiliados puedan tener por las acciones que se están tomando”, concluye el documento.

🔴 Carta Oficial 🔴



Ante los últimos sucesos y el pronunciamiento oficial de @FIFAcom y @CONMEBOL y con el afán de salvaguardar la institucionalidad y evitar sanciones para nuestro fútbol



Queremos poner en conocimiento el siguiente documento #UnidosPorPichincha pic.twitter.com/Cx2XTcFkC6 — AFNA Pichincha (desde 🏘) (@AFNAPichincha) May 1, 2020



En la víspera, FIFA y Conmebol exhortaron a la Federación a que no tome decisiones en el Congreso, antes de remitir los antecedentes y justificaciones de la decisión del viernes 24. FIFA y la Secretaria del Deporte reconocen, hasta la fecha, únicamente a Egas como titular de la Federación.



AFNA solicitó además que la Federación remita el vídeo de las reuniones del Directorio del 27 y 30 de abril. En la primera, presumen los dirigentes de la Asociación, los vocales habrían decidido el llamado a Congreso extraordinario y en el segundo habrían adoptado la decisión de responder el comunicado de la FIFA. “Sorprende la precipitada contestación de la Secretaría Adjunta de la Federación, dirigida a la FIFA y a la Conmebol, recogiendo supuestamente el sentir del Directorio conformado por nueve vocales principales que debieron ser convocados para que como organismo colegiado debata y resuelva la supuesta posición orgánica emitida”.



Egas interpuso el 30 de abril del 2020 un recurso de amparo ante un juez para frenar la realización del Congreso. Se espera un fallo en el transcurso de la jornada.