Adrián Gabbarini viajó a Argentina y se perderá las dos últimas fechas 

El golero Adrián Gabbarini no formará parte de la nómina de Liga de Quito en las dos últimas jornadas de la segunda etapa de la LigaPro. Él recibió permiso de la directiva azucena para viajar a Argentina por temas personales.

Según indicó el periodista Andrés Villamarín, del programa LigaTV (oficial del cuadro albo), el meta retornará al país para alistarse de cara a las posibles finales que enfrentará su equipo.

Lo más importante es que Adrián sabe que cuenta con todo nuestro apoyo. https://t.co/XSzVeVGfI9 — Esteban Paz (@EstebanPazR) December 12, 2020

"A ver amigos no lo puse el jueves (12 de diciembre) por pedido de Adrián debido a que no quería que se enteraran sus padres que viajaba ayer a Mendoza. Él volverá el próximo jueves (17 de diciembre) a Quito", explicó el comunicador del conjunto capitalino en su cuenta de Twitter.



"Hinchas de Liga, es un momento para apoyarlo en medio de un tema personal que por respeto me lo reservo", agregó sobre los detalles de su viaje a Argentina. Así, 'Gabba' no estará ante Delfín ni Técnico Universitario.



Esta información fue ratificada por Esteban Paz, principal directivo de Liga de Quito, quien escribió en su cuenta de la misma red social: "Lo más importante es que Adrián sabe que cuenta con todo nuestro apoyo".



Gabbarini ya había sido baja en la 'U' para el cotejo ante Liga de Portoviejo (empate 1-1) por una lesión. Además que el golero aún no ha firmado su extensión de contrato con la directiva.