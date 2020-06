Santiago Morales: 'Los abogados trabajan la respuesta al TAS por el caso Jorge Pinos'

LEA TAMBIÉN

El abogado del arquero Jorge Pinos, del Independiente del Valle y de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) preparan la respuesta a la demanda interpuesta ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por Técnico Universitario, que busca una indemnización por supuesto incumplimiento de contrato del futbolista.

Así lo reveló Santiago Morales, en una entrevista exclusiva con BENDITO FÚTBOL a través de Facebook live. “Estamos dentro del plazo para contestar la demanda presentada por Técnico Universitario. Tenemos alrededor de unos 15 días”, dio a conocer Morales. El plazo establecido por el TAS es la fecha del 15 de julio del 2020.



Morales está optimista de que se resuelva a favor del futbolista para que pueda seguir en Independiente del Valle.



El abogado de Técnico, Xavier Freire, anticipó en días pasados que, se solicitaba una indemnización por daños y perjuicios al ‘Rodillo Rojo’ y una sanción de tres años a Pinos.

“No hay mucho más que buscar (sobre el caso Pinos). Hemos entregado la documentación a la FEF. La FEF la revisó y emitió un carnet y se inscribió (a Pinos) en la Conmebol para que juegue la Copa Sudamericana”, expresó Morales.



Esto ante los reclamos de que el jugador habría falsificado su firma para deslindarse de Técnico Universitario, que aduce que su vinculación laboral con el club se extendía hasta diciembre del 2021. Posteriormente, el jugador habría aparecido en los registros del club Sur y Norte antes de firmar con Independiente.



Morales recalcó que la Cámara de Mediación dejó libre al jugador porque Técnico no le había cancelado meses de sueldos atrasados. “La libertad que le da la Cámara de Mediación no es por la falsificación de contrato, le dan la libertad porque Técnico no le había cancelado dos o tres meses. Eso es una ley FIFA. Salvo que demuestren que sí fue cancelado. Y quien dictamina eso es la Cámara de Mediación”.



Los rayados del Valle esperan que, tras conocer y analizar la documentación, el TAS llame a una audiencia de los implicados.

Colón de Santa Fe de Argentina también espera la audiencia y una respuesta que favorezca sus intereses.



El club argentino perdió la final de la Copa Sudamericana del 2019 ante Independiente del Valle y desde su directiva hay la expectativa de que se revea el título al cuadro ecuatoriano.





“Ha pasado un año y (Pinos) en el 2020 ya jugó Recopa, Libertadores y torneo local. No sé dónde puede haber un inconveniente”, recalcó Morales en la entrevista.