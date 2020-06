A 50 años: Pelé y los inolvidables 'goles' que no anotó en el Mundial de 1970

LEA TAMBIÉN

Pelé y los inolvidables 'goles' que no les anotó a Viktor, Banks y al uruguayo Mazurkiewicz en el Mundial de México-1970, que ganó Brasil. Gritos ahogados en las gargantas. Jugarretas de la fortuna. Acciones que aún se recuerdan pese a que transcurrió medio siglo.

Eso son los 'goles' que Pelé no le pudo marcar a Ivo Viktor, Gordon Banks y Ladislao Mazurkiewicz en la Copa del Mundo México-1970. 'Goles' que no fueron, pero que no se pueden olvidar. Un bombazo ante Checoslovaquia. Un fulminante remate de cabeza frente a Inglaterra. Una finta fenomenal ante Uruguay. Las tres jugadas merecían terminar en gol. No fue así, pero de esas acciones fenomenales registradas en el estadio Jalisco se sigue hablando a 50 años de distancia.



Prohibidos los goles ordinarios



Para 1970, Pelé era ya un viejo conocido en México. No solo por los dos títulos mundiales (Suecia-1958 y Chile-1962) que había ganado con Brasil sino por las visitas que hizo con el Santos en 1959 y 1961. Cuando fue a México a cumplir esos compromisos, Edson Arantes do Nascimento era muy joven, pero dejó embelesados a los aficionados mexicanos con jugadas de fábula.

En una de esas visitas del Santos, el periodista mexicano Teodoro Cano tuvo la oportunidad de charlar con 'O Rei' sobre sus fantasías. "Cubrí un entrenamiento y fui al vestidor. Me encontré a Pelé sentado, estaba solo", cuenta Cano a la AFP. "Me animé, me senté junto a él para platicar y le hice una pregunta: '¿Qué pasa por tu cabeza cuando intentas una jugada inesperada?'". Esta fue la respuesta del crack brasileño: "Yo tengo que intentar hasta lo imposible. Si sale, ya fue a mi favor, y si no sale lo tengo que volver a intentar".



Años después, cuando Brasil estuvo en México para el Mundial del 70, de Pelé se hablaban cosas maravillosas. En uno de esos días mundialistas, el periódico El Informador, de Guadalajara, publicó una simpática nota en la que hablaba de un periodista brasileño -sin precisar el nombre- que tenía maravillados a unos muchachos mexicanos con lo que les contaba de 'O Rei': "Pelé quiere hacer goles hermosos porque él no puede hacer dos iguales. Tampoco le está permitido conseguir anotaciones muy sencillas".



El bombazo a Viktor



Miércoles 3 de junio. Brasil contra Checoslovaquia en el primer partido de la fase de grupos. Pelé toma la pelota en el círculo central, aún del lado brasileño del campo y desde ahí sacó un misil teledirigido al ver adelantado al portero Ivo Viktor. Angustiado, el guardameta sigue con la mirada el cañonazo de unos 65 metros, y con alivio ve como se va un lado de su arco. "Pelé tenía una gran visión y yo creo que desde donde tiró observó una rendija", consideró Cano en la actualidad.



En la misma sintonía, Mario Lobo Zagallo, director técnico de aquel Brasil, dijo: "De las 70.000 personas que estaban en el estadio, sólo Pelé vio al arquero adelantado".



Al astro brasileño le quedó una desazón: "Era el gol que me faltaba. Por poco lo hago".

El latigazo a Banks



Domingo 7 de junio. Brasil contra Inglaterra en el segundo partido de la fase de grupos. Jairzinho desborda por el corredor derecho del área, llega a la línea de fondo para mandar un centro preciso y precioso para Pelé. La imagen sigue fresca en la memoria de Teodoro Cano: "Parecía que Pelé conseguía el gol con un gran remate de cabeza, pero ahí estuvo Gordon Banks que se lanzó hacia su derecha y alcanzó a dar el manotazo cerca del poste y de la línea de gol". Ese día Banks se inmortalizó con 'la atajada del siglo'.



Gordon falleció el 12 de febrero de 2019 y Pelé le rindió un homenaje rememorando el cabezazo y la atajada. "Banks apareció ante mis ojos como una especie de fantasma azul. Salió de la nada e hizo algo que no creía posible: ¡sacó el cabezazo! En ese momento no podía creer lo que veía. Incluso cuando lo veo ahora no puedo creerlo".