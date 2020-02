El viaje del 'vice'

LEA TAMBIÉN

Toda persona que saborea las mieles del poder hará todo lo posible por continuar en la colmena.

Ejemplos sobre esto en Ecuador, hay de sobra, nuestro vicepresidente no es la excepción, por lo que ha decidido colarse al virus chino a fin de participar de la popularidad mundial que disfruta por el momento; no importa que el gobierno chino este apremiado con tantos problemas como consecuencia de este coronavirus y no haya voluntad abierta para visitas de gobernantes, eso es lo de menos, nuestro ‘vice’ quiere darse a conocer como el Macho Alfa de la película.