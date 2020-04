Triunfo de la justicia

LEA TAMBIÉN

Ha tenido que pasar mucha agua por el puente, hasta llegar a un destino feliz, en donde la justicia brille y prevalezca la verdad, sobre al caso “Arroz Verde”´, hoy denominado Caso Sobornos, donde están involucrados el ex Presidente Rafael Correa, Jorge Glas y su camarilla que le rodearon, y confabularon el atraco del siglo, en una serie de delitos de cohecho, por el que le sentenciaron, a 8 años de prisión, además quedan pendientes otros cargos como: asociación Ilícita, tráfico de influencias, peculado, lavado de dinero etc.

Tengo que hacer una mención especial en la Fiscal General Dra. Diana Salazar, que con valentía, decisión y sabiduría ha sabido sacar a flote este juicio que venía ventilándose desde hace mucho tiempo a pesar que han pasado otros fiscales, que no hicieron nada o que fueron cómplices de ésa desvergüenza que se quisieron llevar al país en vilo. Sra. Fiscal y miembros del Tribunal Penal, el monto del perjuicio no es USD 7.5 millones, es muchísimo más que tendrá que ser resarcidos al pueblo ecuatoriano que se muere de hambre, más aun con esta pandemia que estamos sufriendo todo el planeta. Las arcas del Gobierno están vacías, no hay ni siquiera para pagar sueldos y salarios al sector público, porque el Sr. Correa no ahorró ni un centavo en las reservas, en la Caja Fiscal, nos dejó endeudados. Sr. Presidente Moreno, Ud. ha pasado quejándose y culpando al gobierno anterior de la debacle económica, social y política que dejó, y sin embargo sigue gobernando con correístas. Mientras millones de gente claman por falta de alimentos y trabajo, que Ud. ofreció en su campaña política, y que ahora se ve obligado a sacar a miles de empleados del sector público, aumentando la masa de desempleados.