SRI: ¿Y los trámites en línea?

El noviembre pasado la Directora General del SRI, anunció que el 100% de los trámites se podrían realizar en línea. Lamentablemente eso no se tradujo a la práctica. Basta con acercarse a una de las agencias del SRI para comprobar las largas colas que se forman porque los ciudadanos estamos obligados a acudir presencialmente y permanecer varias horas esperando a ser atendidos por apenas 2 ventanillas habilitadas.

Después de luchar varios días con la plataforma online para sacar el RUC, decidí que no queda otra alternativa que acudir personalmente a la agencia. Con suerte, algún caritativo me informó que únicamente puedes ir un día a la semana de acuerdo con el noveno dígito de tu cédula. De lo contrario, harás largas colas en la calle y dentro del edificio para que te digan que no te pueden atender ese día porque no te corresponde. Finalmente, luego de 4 horas y media, logré sacar el RUC, pero te retiras con molestia ante la falta de respeto al ciudadano.



Ojalá con la “reingeniería digital” que realizará en estos días el SRI, finalmente funcionen los servicios en línea de la institución que debería ser ejemplo de eficiencia y buen trato al contribuyente. Llama la atención que el SRI suspenda la atención al público por una semana para migrar o actualizar el sistema informático. ¿Qué pasaría si un banco se toma el mismo tiempo para igual operación?



El país requiere con urgencia superar la profunda crisis económica que sufre, para lo cual es fundamental un sector público que atienda oportuna, telemática y diligentemente al ciudadano.