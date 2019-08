Remate de maquinaria y vehículos ejército

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En la edición del 4 de agosto, página 3, aparece publicado un Remate en sobre cerrado de maquinarias y vehículos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Llama la atención que siendo maquinaria y vehículos con pocos años de uso (2008, 2012) todos aparecen como no operables y valore mínimos de subasta. En uso de particulares estas maquinarias y vehículos, mismo modelos, aún prestan servicio y seguirán por varios años más. Qué hace que en el Ejercito estos bienes sufran tal menoscabo en su funcionamiento y estructura que lo declaran no operable? Ni en estado de guerra se justificaría tal deterioro, a menos que busquemos otras causas para esta situación. No hubo mantención adecuada durante estos años, y si se realizó como se justifica el gasto versus el resultado de maquinaria y vehículos inservibles? ¿Habrá falta de partes y piezas en estas maquinarias y equipos que justifiquen su estado, y si es así, se investigó la causa de estas faltas? ¿Se repondrán estas maquinarias y vehículos por nuevos, quizás causa de su baja? ¿En suma, quién paga esto? Obviamente nosotros con los impuestos.