Refinanciamiento del IESS

Escuché en un programa de TV alternativas para reducir el bache de pensiones del Instituto, el cual según los cálculos realizados por sus dependencias sería insostenible en el futuro. Puedo señalar:

1.- Incrementar los aportes, tanto el que paga el afiliado como el empleador, pero los gremios de trabajadores se oponen, porque ello reduciría sus ingresos. En el fondo esperarían que el Estado aumente el subsidio que entrega o que el aumento de aportes sea absorbido solo por el patrono, olvidando que el aumento de ingresos del IESS beneficia exclusivamente al empleado.



2.- Incrementar el número de años de afiliación para jubilarse, permitiría al empleado mejorar su retiro por el aumento de aportaciones, a más de mejorar la situación del IESS, con el fin de eliminar su vulnerabilidad y el riesgo de que no pueda pagar las pensiones. Lastimosamente, esta alternativa tendría también oposición de los trabajadores.



3.- Estas conclusiones no se presentaron en el programa aludido y, en cambio, sí, la posibilidad de extender la cobertura para nuevos afiliados, para permitir la contratación de “personal adicional”, bajo condiciones menos rígidas, sin afectar los actuales beneficios sociales de las personas ya contratadas.



4.- Un tema no abordado fue una “indispensable austeridad y la desburocratización del IESS”, dado el ingreso masivo de personal administrativo, a tal punto que en los 10 años anteriores llegó a duplicarse, pero eran militantes activos, a más de que se permitió extender la atención médica para tres millones de personas, “sin el pago de aportes” porque se avecinaba una nueva votación, en claro peculado.