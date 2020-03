LEA TAMBIÉN

Las redes sociales son un modo de entretenimiento, se usan para entablar amistades, hacer negocios, o como herramientas para el trabajo. Pero también son utilizadas por mafias y delincuentes para cometer sus fechorías.

Las redes sociales no hacen permanecer en la ficción, fuera del mundo real. Así como nos hacen sentir variadas sensaciones, emociones, tristezas, también nos pueden llevar a grandes errores y problemas por su mala utilización. No caigamos en la equivocación o paranoia de creer todo lo que se dice y comenta en las redes sociales, evitemos formar parte de un mundo lleno de clics y ventanas abiertas.



Pero no todo es malo, si concientizamos sobre el gran beneficio que nos puede aportar las redes sociales como medio de comunicación, podemos fomentar la educación de una forma distinta y crear otra visión de utilización de redes sociales, todo está en nosotros para crear un mejor mundo.