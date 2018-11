¿Quito sin remisión?

LEA TAMBIÉN

La Ley de Fomento Productivo vigente desde el 21 de agosto del 2018, que incluye la remisión de intereses, multas y recargos, fue una medida acertada del Gobierno y de sus Autoridades económicas sensibles, conscientes y con mentalidad práctica acerca de los procesos económicos tan debilitados en su conjunto por la corruptela heredada desde la época pasada.

Algunos entes descentralizados, como por ejemplo el Gobierno Municipal de Rumiñahui, con responsabilidad social cierta frente a sus contribuyentes ya viene aplicando mediante Ordenanza está remisión de intereses, multas y recargos en beneficio de sus contribuyentes y no deja de llamar la atención e inclusive enojo, que el Ilustre Municipio de Quito y sus autoridades, al parecer por los continuos conflictos internos de conocimiento público, que limitan el accionar del Burgomaestre, vengan actuando sin sentido social y de Patria, y hagan oídos sordos del clamor de un gran porcentaje de contribuyentes, que por motivos económicos diversos, no han satisfecho oportunamente sus obligaciones tributarias al Municipio de Quito y por ende vienen manteniendo valores impagos inclusive con trámites coactivos instaurados por abogados externos contratados por dicha Entidad Municipal.



A nombre de la ciudadanía de Quito y de sus contribuyentes en especial, se hace un llamado a la cordura y al buen juicio que debe primar en la Autoridades Municipales,y den respuesta afirmativa mediante la expedición de la Ordenanza respectiva y se acoja y aplique antes de su vencimiento, la remisión de multas, intereses y recargos a los contribuyentes de Quito, toda vez que el Ilustre Municipio de Quito se entiende que es autónomo y descentralizado, más no independiente del Ecuador.