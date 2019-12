¿Y el precio del gas doméstico a USD 3.50 en Quito?

LEA TAMBIÉN

Desde hace un buen tiempo, quienes vivimos en el Cantón Quito, venimos pagando por un cilindro de gas doméstico de 15 Kg, USD 3,50 a quienes vienen distribuyendo en sus camionetas y camiones, a domicilio.

Es decir, si el precio oficial es de USD 1.60, estos intermediarios entre las distribuidoras y las familias quiteñas, ganan nada menos que USD 1.90 por cilindro, por dejarnos a domicilio.



Quienes disponemos de transporte propio e intentamos comprar directamente a las distribuidoras, actualmente ya no venden, indicando que no disponen del stock necesario, por cuanto Petroecuador no ha despachado.



Ya es hora que el Ministerio de Energía intervenga regulando el precio del Gas Licuado del Petróleo de uso doméstico, no solo en Quito sino en todo el país, por cuanto la utilidad de estos negociantes intermediarios es muy elevada, a costa de la escuálida economía de los ecuatorianos.



Considero que el precio actual máximo del cilindro de GLP dejado en el domicilio debería ser de USD 2.50 con lo cual la utilidad justa para el transportista, sería de USD 1 por cilindro.