Pesar por Jorge Ribadeneira

Con gran pesar me he enterado del sensible fallecimiento del Sr. Jorge Ribadeneira Araujo, ex Director de Diario EL COMERCIO de la ciudad de Quito y amigo de la embajada por muchos años.

Deseo hacer llegar a los directivos y al personal de diario, así como a la distinguida familia del señor Jorge Ribadeneira, mis más sentidas condolencias ante esta irreparable pérdida.