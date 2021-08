Nuestros medallistas y ¿los recursos?

Samantha Jamileth Valladares Oña

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 trajeron consigo alegría para todo el mundo, de manera especial para Ecuador, el cual logró su mejor participación histórica, ya que obtuvo 2 medallas de oro, 1 medalla de plata y 4 diplomas olímpicos, sin embargo, también permitió sacar a flote varias quejas de los deportistas con respecto a la falta de entrenadores, masajistas, uniformes e incluso la inscripción de varios directivos disfrazados de entrenadores.

En respuesta a esto el Ministerio del Deporte aseguró haber entregado 42 millones de dólares desde 2017 al Comité Olímpico Ecuatoriano para que sean administrados a las diferentes federaciones y sus deportistas, algo que fue desmentido por el presidente del COE, quien declaró ante una rueda de prensa haber recibido 3,7 millones, además, añadió que utilizaron 301 000 dólares de fondos privados y 328 632 dólares de los fondos del Gobierno.

Por último, su respuesta ante las quejas de los deportistas fue asegurar que el Comité Olímpico Ecuatoriano “ha trabajado para todos y en la medida más idónea”.

¿Por qué no empezamos a buscar soluciones certeras que permitan a nuestros deportistas continuar puliendo su talento? ¿Por qué Ecuador no puede apoyar de lleno a sus deportistas para que no tengan que buscar apoyo en el extranjero?

Porque si así fuera nos sentiríamos aún más orgullosos de ver cómo logran que nuestra bandera flamee en la cima del Olimpo.