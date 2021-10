Cartas al director /17 de octubre del 2021

Presupuestos referenciales

El sistema de Compras Públicas de Ecuador, que considero que como idea es buena, debería buscar mejoras en la manera en la cual se elaboran los presupuestos referenciales para las compras públicas.

Al presente tratan de buscar los precios más bajos con mecanismos, a mi juicio, incompletos. Obligan a los usuarios a buscar, al menos, tres ofertas: esto no siempre es posible pues eventualmente existe alguna característica que no necesariamente hay en todos los equipos similares de los diferentes fabricantes.

Toman precios referenciales, haciendo análisis de compras anteriores. Estos análisis no siempre son adecuados, pues no necesariamente un mismo equipo requiere los mismos accesorios para diferentes aplicaciones. El nombre y el precio con que se compró en una institución o en una dependencia distinta de la misma institución servirá para cubrir las necesidades de otra.

Actualmente existen en el mercado una gran variedad de equipos, muchos de origen chino de no muy buena calidad (los hay de buena calidad también, pero su costo será similar a los de buena calidad de otro origen), y con precios significativamente más bajos. Muchos comerciantes inescrupulosos buscan los parecidos de menor precio para ganar las subastas, y perjudican al Estado con calidades lamentables.

Se privilegia a los equipos de más bajo costo al obligar a los usuarios a tomar como presupuesto referencial los costos u ofertas de menor valor que hayan obtenido. Esto no garantiza en absoluto la calidad de los equipos a adquirirse. Se ha instituido el miedo entre profesionales quienes hoy por hoy, en muchos casos, ceden ante las presiones de buscar los precios más bajos, so pena de verse culpados de direccionamientos en las compras públicas.

José M. Jalil Haas

Depredadores sagrados

Son 216 000 niños y jóvenes quienes han sufrido abuso sexual por parte de alrededor de 3 000 religiosos franceses, en las pasadas décadas. Los niños son las víctimas inocentes del abuso de poder y de autoridad ejercido por quienes se escudan debajo de una sotana para cometer sus vergonzosos actos. Pero esto no es más que la punta del iceberg. Ya no es posible ocultar el hecho que la Iglesia católica esconde desde hace mucho tiempo atrás: dentro de sus filas existe un gran número de pederastas y abusadores sexuales que se aprovechan de los más inocentes para saciar sus más bajos instintos sexuales. La Iglesia, durante mucho tiempo intentó tapar esta inmundicia pagando dinero a las víctimas para silenciarles, cambiando de parroquia a los victimarios o simplemente negando los hechos. Ahora ya no es suficiente pedir perdón a las víctimas y familiares, por parte del papa o de la cúpula de la Iglesia, sino que los culpables deben recibir algún ejemplar castigo, deben ser excomulgados y prohibidos de acercarse a un niño, de por vida, a más de que largos años tras las rejas no les sentaría nada mal.

Dante Alighieri, un destacado escritor medieval florentino, describió en magnífica forma la estructura del infierno, como conformada por nueve círculos, en los que sin lugar a dudas terminarán sus desgraciadas vidas aquellos que en vida supieron aferrarse al goce de los placeres sexuales con los más inocentes. Destrozando la fresca anatomía infantil y pisoteando la tierna mente del niño, actuaron con sevicia incontrolable, gracias a la falta de continencia de los abusadores, quienes no pudieron frenar sus impulsos sexuales, sino que buscaron canalizar su torcida energía sexual con quienes no debían. No hay palabras que puedan justificar semejantes actos desvergonzados, ni castigo que sea suficiente para satisfacer las demandas de la justicia.

Los depredadores no saben cuánto daño han causado a los infantes, aunque quizás esto no les importó mucho, con tal de lograr su ansiado orgasmo y satisfacer las demandas de su desquiciada y pérfida líbido.

Gustavo Vela Ycaza

Propaganda infructuosa II

Hace año y medio envié a la Dirección de El Comercio una carta con el título: Propaganda infructuosa, en la que hacía mención sobre el despilfarro de los dineros del pueblo que hacen los políticos y demás funcionarios de Alcaldías y Consejos Provinciales, exaltando cual culto a la personalidad las grandes virtudes, méritos y obligaciones cumplidas al “servicio del pueblo” en el desempeño de sus funciones. Siempre estas instituciones exigen al Ejecutivo que se les entregue la participación económica que por Ley les pertenece.

Hacen revuelo exigiendo el dinero. Se quejan que no tienen con qué pagar a sus empleados y proveedores, pero, tan pronto el Ministerio de Finanzas les entrega parte de esos dineros, se olvidan de todas sus obligaciones y proceden enseguida a hacer propaganda de sus actuaciones buscando quizá obtener una posible reelección.

Parecería que le toman el pulso al pueblo que no tiene memoria muchas veces y vuelven a lo mismo, se burlan de la Ley. Hacen propaganda sin pudor dilapidando los dineros tan escasos en tiempo de pandemia. Es hora que se aplique la ley de una vez por todas. La Contraloría debería destituir a este mal funcionario y aplicarle el principio de repetición a fin de que devuelva los dineros mal gastados en su propaganda.

Se debe prohibir exhibir en carteles los nombres de autoridades seccionales. No se debe esperar estar en período electoral para que se prohíba tales hechos. Campañas de salud; talleres de capacitación; jornadas deportivas o inauguración de obras son grandes pretextos para hacer propaganda de sus nombres. Deben ser sancionados drásticamente incluso ser destituidos de sus cargos en reincidencia. Por favor hasta cuándo!!!!!!!!

José Agustín Arias Osejo

La palabra de honor del Vicepresidente

El Dr. Alfredo Borrero, Vicepresidente de la República del Ecuador, firmó con Funedere y otras fundaciones de pacientes con Enfermedades Raras, un acta compromiso, mediante la cual se comprometió a construir el Instituto Nacional de Medicina Genómica, el cual fundamentalmente está destinado a realizar diagnóstico personalizado basado en el ADN de cada ecuatoriano en patologías como diabetes, asma, hipertensión, cardiopatías, cáncer, artritis, obesidad y otras enfermedades comunes. Pero, particularmente, este Instituto realizará lo que hasta ahora puede demorar hasta 7 años: el diagnóstico precoz y oportunos tratamientos clínicos y quirúrgicos en el 8% de la población ecuatoriana, que padecería una de las ocho mil enfermedades raras conocidas hasta la actualidad. Las vidas que se acaban tras los crueles padecimientos de los que tienen Piel de Pescado, Enanismo por falta de hormona de crecimiento, terribles deformaciones de la columna vertebral por la Mucopolisacaridosis, o los tétricos dolores de los que padecen de Distrofia Muscular de Duchenne o Amiloidosis, parece que tendrán por fin alivio y control de sus males de nacimiento.

La Vicepresidencia de la República ha advertido que es un proyecto estelar; pues, de hecho, más de un millón de pacientes con enfermedades raras inmediatamente se beneficiarán de este Instituto Genómico y además se evitará la aparición de nuevos casos tomando en cuenta que la mayoría de estos trastornos y síndromes se presentan en hijos de padres sanos y sin antecedentes.

De esta manera el Ecuador se inscribirá en el ejercicio de la medicina basada en los genes de cada individuo por lo que el diagnóstico, por ejemplo, de cánceres de seno y de ovario, puede ser factible en mujeres jóvenes sin síntomas y aún en niñas.

El apoyo a este proyecto ha sido públicamente manifestado por los Colegios de Médicos, instituciones científicas y organizaciones de la sociedad civil, por lo que esperamos pronto contar en nuestro país con la medicina de predicción y personalizada. Un hecho sanitario histórico sin ninguna duda.

Milton Jijón Argüello