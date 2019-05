Pagos a jubilados 

LEA TAMBIÉN

Cuando se publicó en el Registro Oficial Nº 407, la Ley Orgánica Interpretativa de la Disposición General Novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, mediante la cual se disponía que los maestros jubilados en 2008, 2009 y 2010 debían recibir el pago del estímulo por su jubilación, se tuvo esperanzas que por fin se acababa este tormento. En ese Registro Oficial existe una disposición transitoria que dice: “El Ministerio rector de economía y finanzas en el plazo máximo de 90 días contados a partir de la expedición de esta Ley, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria determinará el respectivo cronograma de pago y realizará las reformas presupuestarias para la asignación de los recursos suficientes y necesarios de manera prioritaria con la finalidad de hacer efectivo el derecho al pago del estímulo para la jubilación…”

Los 90 días se cumplían el 16 de abril del 2019. A los cien días, me acerqué a la oficina de Talento Humano del Ministerio de Educación a averiguar sobre el estado del proceso y me informan que el trámite está en el Ministerio del Trabajo, instancia que debe dar las indicaciones para la realización de estos pagos. ¿Cuándo lo hará? Una incógnita que no tiene respuesta precisa.

Se entiende que por la crisis fiscal no lo pueden hacer de inmediato, por eso mismo se ha esperado 90 días, pero no es justo que a estas alturas salgan con otra disposición dilatoria. Por favor, ya es hora de que atiendan este justo petitorio. Muchos de los maestros ya no están junto a nosotros, descansan en paz junto al Señor.