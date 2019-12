¿Seguridad o Discriminación?

LEA TAMBIÉN

Después de conocer el veto del señor Presidente al proyecto de realizar un registro de personas sentenciadas por violación a menores y evitar así su futura proximidad a trabajos relacionados con niños; realmente me puse a pensar y me cuestiono lo siguiente: ¿es realmente una discriminación realizar un registro de aquellas personas y evitar su trabajo con niños cerca? En lo personal mi respuesta es no, este es un proyecto que tiene un gran potencial, considerando que no sería el primer país en crear este registro, ya que países como Estados Unidos y algunos ubicados en Europa también poseen este sistema como método de prevención de posibles ataques futuros del mismo tipo. Por ello invito a todos aquellos que se encuentren en contra a reflexionar y ver los beneficios que esto brindaría a la sociedad y al bienestar de posibles futuras víctimas.