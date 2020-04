La pandemia del coronavirus que azota a la humanidad ha puesto en el tapete reflexiones

LEA TAMBIÉN

En el caso específico del Ecuador, entre otros aspectos, se ha podido apreciar lo frágil que es el país para enfrentar contingencias de diversa índole, y esa debilidad tiene algunos nombres: gobernantes, políticas públicas, corrupción, pobreza, desigualdad y cierra el círculo el pueblo en general que es el que elige a sus gobernantes, quienes en uso y abuso de su poder, emiten políticas públicas en beneficio de sus propios intereses y no de las mayorías, lo que genera pobreza y desigualdad.

El índice de pobreza multidimensional reportado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, para el año 2019 es de 34,2 por ciento. Si la población es de 17’300.000, los pobres serian cerca de 6’000.000 de habitantes; también el Ecuador está ubicado en el ranking de los países con altos niveles de desigualdad en el mundo.



Esta triste realidad se evidenció en estos días a través los diversos medios de comunicación y se pudo observar como el pueblo, ante las medidas de restricción de la movilidad “toque de queda”, para controlar la pandemia, tuvo una inesperada resistencia, más allá de justificar o no su conducta, el argumento fue contundente, si no sale a trabajar, no tiene para sus alimentos.



Esperemos que esta pandemia sirva para que se tome conciencia de lo importante que es tener un país previsivo y solvente, con suficientes reservas para enfrentar adecuadamente los momentos de crisis.



Debemos pensar que el país necesita incentivar la producción para generar abundantes fuentes de empleo, motivar y dar seguridad jurídica tanto a la inversión nacional como a la inversión extranjera, promover las exportaciones, ser más ágiles en los tramites, revisar la legislación tributaria y laboral, eliminar el subsidio a los combustibles que solo benefician a mafias de contrabandistas.