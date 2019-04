LEA TAMBIÉN

Un expresidente de la República contestó, en cierta ocasión, que hacía pactos con otros partidos políticos porque le daba la “regalada gana”, pero también hay muchos ecuatorianos que hacen lo que les da la “regalada gana” al margen de la ley, las buenas costumbres y la moral: tricimoteros que manejan siendo menores de edad, sin licencia y sin placas; bicicleteros que cruzan por la zona de seguridad de los peatones; jóvenes y viejos que inhalan droga en la vía pública; choferes que agreden cobardemente a los agentes de tránsito cuando les señalan infracciones; gente que arroja basura desde los vehículos; vecinos que no sacan la basura a la hora que pasa el carro recolector; conductores que insultan soezmente a los adultos mayores que no cruzan a la carrera por la zona de seguridad; políticos que insultan y propalan rumores contra opositores para tratar de descalificarlos sin razón; comerciantes que evaden impuestos; propietarios de empresas que no pagan el sueldo básico a los empleados ni los afilian al IESS; estudiantes que reclaman derechos pero no cumplen con sus deberes; funcionarios que van a los cargos públicos a robar…

Como se ve, nos estamos convirtiendo en el país de la “regalada gana”. Ojalá que corrijamos estas “regaladas ganas” cumpliendo con la ley y las buenas costumbres para ser dignos de un país mejor.