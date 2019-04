Estados capturados o narcoestados

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En México mueren por la delincuencia 25 000 personas al año; cada 16.1 horas un periodista es agredido y el 99% queda en la impunidad, 124 fueron asesinados desde el 2000 y 47 en los 6 años de Peña Nieto. El crimen sin control en Guatemala, legisladores y candidatos relacionados al narcotráfico, en Honduras fiscales-gringos señalan al hermano del presidente; según L. J. Garay, “son Estados capturados”. En Venezuela D. Cabello, señalado como jefe del Cartel de los Soles con generales, mueren más de 25 000 al año por la delincuencia, política para mantener atemorizado al pueblo y silenciar a la oposición. En Ecuador, sería el general Gabela por denunciar la compra de helicópteros (según el perito Meza). Moreno: “Así armaban las tramas, la de J. Gabela, Q. Pazmiño, F. Valdivieso, 30-S, etc.” Legislan a favor de la delincuencia, paramilitares y milicianos (2.1 millones en Venezuela), M. C. Machado: “Un Estado mafioso y criminal”. En Colombia la guerrilla se hizo millonaria con el narcotráfico, con Santos de 45 000 pasaron a 250 000 las hectáreas de coca. Huerta dijo que había una narcodemocracia y ya padecíamos la dictadura de Correa, Moreno: “Era dejar hacer y dejar pasar”, y Molestina: “Se mermó las capacidades de las F. Armadas”. Narcovalija, avionetas como moscas, aportes en elecciones, puente a la jungla del narcotráfico, no derogan la tabla de multiplicar droga en los colegios, etc. Los mismos controlan la Justicia, la Asamblea, elecciones falsas (más títulos). El delito devorará al país como a los periodistas de El Comercio (10 vidas). Señalan a Aleaga por ser ex-Latin-King (¿por los INA-Papers?), si fue su candidato-35. ¿No dizque se respira libertad? ¿En 12 años de isla de paz a isla del terror?