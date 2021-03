Las energías renovables contribuyen con el desarrollo sostenible

Uno de los ejes para alcanzar un Desarrollo Sostenible en la República del Ecuador depende de la incorporación del mix de energías renovables y de la gestión medioambiental como políticas de Estado que establezcan los Gobiernos de turno y la continuidad a través de nuevas legislaciones que fomenten la Economía Circular; esto facilitará la inversión extranjera y por ende la generación de nuevos empleos para mejorar la economía de la gente y de la nación.

El objetivo es reducir los impactos ambientales negativos y potenciar los positivos, con espacios más verdes y conscientes con el planeta Tierra, garantizando la salud y el buen vivir de la población; esto implica usar las energías renovables (energía solar, energía eólica, energía geotérmica, energía microhidráulica, energías del mar, bioenergía, hidrógeno, sistemas híbridos, etc), bajar las emisiones de CO2, iluminación LED, apagado y encendido de luces automático, aprovechar al máximo la luz natural, la recolección de aguas pluviales para los sistemas de riego y limpieza, tratamiento de aguas residuales, control de riego automático, fomentar el reciclaje (sistema de recogida selectiva de papel, plástico y desechos no reciclables, y con un punto de recogida de pilas, bombillas y baterías para su posterior tratamiento especializado, etc), movilidad sostenible (a pie, autobús, tranvía, metro, bicicleta, patinete, etc), eficiencia energética, apoyo de las entidades culturales y sociales del barrio, promoción del turismo sostenible, la creación de empleos para jóvenes y personas con discapacidad con equidad de género para obtener los más altos estándares ambientales para crear ciudades inteligentes o smart cities.