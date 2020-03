Ecuador: País de héroes

LEA TAMBIÉN

Si consultamos en un diccionario sobre la palabra héroe dice: persona que realiza una acción heroica o hace algo extraordinario.

Parece ser que en nuestro país a pesar de tener en aumento la delincuencia y la inseguridad, está en un nivel menor a otros países como por ejemplo a Colombia, Venezuela, y no se diga a los países de medio oriente, donde hay guerras, terrorismo y toda clase de violencia. Pero como consecuencia de esa falta de percepción de la realidad por parte de las autoridades; los organismos policiales y militares tratan de sobre dimensionar el trabajo de su personal cuando fallecen en actos de servicio.



Si un militar en cumplimiento de su deber, dígase patrullando, es emboscado y fallece, es penoso, pero recordemos que esa persona libre y voluntaria escogió este trabajo a sabiendas de los riesgos. Así mismo un policía que se enfrenta los delincuentes y muere en acción, es doloroso, pero se prepararon para ese trabajo. Sin embargo en nuestro país, basta utilizar un uniforme para declararlo “héroe”. Creo que ni EEUU. Tiene tantos héroes como Ecuador, ellos van a cualquier parte del mundo a combatir y desde luego no todos regresan a casa.



En la población, existen personas que sin realizar un curso militar pasan muchas peripecias como no comer, no dormir, humillado en los trabajos y los beneficios económicos que reciben son apenas una tercera parte en comparación a los uniformados; personas que realizan trabajos arriesgados como: minero, pescador, electricista, chofer de tanquero, etc. y cuando fallecen en su trabajo, solo son héroes para su familia y para nadie más.