Día del Libro

El libro, valioso y milenario instrumento de comunicación apto para todas las edades, géneros y condiciones. Escritos y símbolos que nos abren las puertas del conocimiento y, a través de ellos podemos visualizar las fronteras de lo inaccesible en procura de conocer el mundo y sus realidades.

Es este irreemplazable instrumento, actualmente de papel, el que nos permite fantasear, viajar, inspirarnos, participar de acontecimientos y hechos relevantes de la historia, conocer personajes bíblicos, históricos, genios en las diferentes artes, destacados personajes en las diversas áreas del conocimiento pues, no hay duda de que, con él, nos transportamos a un mundo mágico y muchas veces desconocido.



Quien en su vida no ha hojeado un libro, una revista o algún otro material impreso, para informarse, recrear su espíritu, ampliar sus horizontes culturales y viajar imaginariamente a través del universo y sus galaxias, no conoce las delicias de este útil y provechoso accesorio que nunca debe faltar en las estanterías de nuestros hogares. ¡Viva el libro y sus lectores!