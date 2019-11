Una Corte de 13

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Luego de un escandaloso proceso de depuración de la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura ha dado a conocer a los magistrados que no seguirán en este órgano jurisdiccional. Inicialmente y según la Constitución teníamos 21 jueces y conjueces, pero tras el proceso de evaluación de varios criterios han quedado 13 magistrados. Este resultado lo obtenemos de siete jueces y seis conjueces ratificados.

Uno de los datos peculiares y que llamaron la atención del Comité Evaluador es el crecimiento del patrimonio de siete jueces de la Corte Nacional de Justicia. Un incremento que supera el 50% en el caso específico de un ex magistrado. En cuatro años su patrimonio creció sin una justificación aparente en la revisión de sus declaraciones patrimoniales. Sin embargo, este no es el único detalle pues entre los evaluados existió resistencia y rechazo a levantar el sigilo bancario así como certificaciones notariada de si tienen o no dinero en “paraísos fiscales”.



Los resultados que deja la evaluación, en muchos casos deberán ser investigados por Contraloría o por Fiscalía. No existe certeza del actuar de todos los magistrados, pareciera que su juicio fue nublado en algunos casos por el dinero.