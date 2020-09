Abuso en clínicas y hospitales

LEA TAMBIÉN

Hace poco tiempo escribí un comentario sobre la evidente “falta de empatía” que venimos observando entre nuestros compatriotas ecuatorianos frente de esta pandemia, que nos ha desestabilizado emocional y económicamente. No sabemos con exactitud el número de muertos, contagiados, recuperados, etc.; de lo que si estamos seguros es que la gente muere por la falta de pruebas, insumos y atención médica oportuna y que, otros cuantos fallecen por inanición pues, debemos estar conscientes que, hoy, se libra una encarnizada batalla entre dos potencias maléficas e indestructibles que nos azotan sin piedad: el covid 19 y la hambruna, que afectan mucho más a los países tercermundistas. Este desastre ha servido para que algunos “pillastres” se enriquezcan, ilícitamente, de la noche a la mañana. Dentro de esta categoría no podemos dejar de mencionar a los hospitales, clínicas privadas, farmacéuticas y más centros de salud que extorsionan y usufructúan del dolor ajeno, cobrando facturas exageradas que ascienden a miles de dólares y, lo más increíble, exigiendo la cancelación total de las planillas para entregar el cadáver del ser querido.