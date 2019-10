Nuestro pechos en férvido grito

LEA TAMBIÉN

Pasar del bloqueo al diálogo para recuperar la paz es el la sabia invocación que nos hace este Diario, y esto es tarea urgente para en un ambiente de confianza necesario en el que se llegue a acuerdos, compromisos y concesiones justas con los indígenas que se sienten mas afectados, y que triste e ingenuamente le hace el juego al golpismo, permite infiltrados y da cabida al correísmo golpista y manipulador, con asesoría cubano - venezolana articuladas con las milicias terroristas disfrazadas de pobres inmigrantes que entraban por nuestras fronteras desde principios de año con la ingenuidad y anuencia de nuestras autoridades.



Errores, titubeos y dilaciones de nuestro lento Gobierno para manejar estas reformas pudieron haber sucedido, pero no podemos permitir que bajo este pretexto quieran romper el orden constitucional esta horda de mitómanos y cleptómanos delincuentes que arruinó al país en diez años.



Ante el vacío de representación civil, necesitamos la convocatoria de un valiente líder que nos una en una gran marcha de todos los quiteños y quienes amen a la ciudad, para gritar como Fray Echeverría y de Azcúnaga nos enseñaron “ Gloria a ti San Francisco de Quito”, y no permitir jamás que el aprendiz de dictador y sus golpistas caribeños exportadores de trasnochadas y corruptas revoluciones concreten sus malévolos planes. Con Quito no podrán.



Efraín Bernal Gómez