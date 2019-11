Sobre las últimas marchas indígenas

LEA TAMBIÉN

“La verdad os hará libres” dice Juan 8:32, por lo que, respecto de las protestas realizadas por los indígenas, me gustaría decir que:

El Ecuador es uno solo. El concepto de plurinacionalidad no tiene ningún sentido, porque ¿ acaso los quiteños, ambateños, lojanos, guayaquileños, etc., serían parte de otras naciones? ¿Si nazco en un lugar, debo vivir obligatoriamente en ese lugar? ¿Si vivo en un sector donde no nací, debo volver siempre a donde nací? Una cosa es compartir un conjunto de costumbres y conexiones culturales y otra muy diferente es ser una nación.



Los dirigentes indígenas y políticos de izquierda, hablan de que los ricos deben pagar más impuestos para solventar a los más pobres. Por otra parte, las grandes empresas y cientos de pequeños y medianos negocios, pagan los impuestos con los que se cubren los gastos del gobierno, pero los dirigentes indígenas y los políticos de izquierda, estarán pagando impuestos como el resto? ¿No será que lo que les mueve es la envidia de no haber producido su propia riqueza? La justicia debe ser igual para todos, pobres y ricos, por lo tanto, todos deben cumplir sus obligaciones.



Los dirigentes indígenas también se oponen a la minería, pero toda la vida la humanidad ha usado elementos metálicos para mejorar su bienestar e ingresos. Entonces, lo importante es que se contrate a empresas serias para realizar esta actividad y los controles medio ambientales sean exigentes.



En definitiva, la dirigencia indígena promueve ideas sin sentido, que solo causan división y no ayudan a mejorar el bienestar ni de sus dirigidos ni del resto de la población ecuatoriana.