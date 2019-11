Legalizar o no las drogas

LEA TAMBIÉN

Este controversial tema ha sido siempre motivo de disputa y ha tenido dos puntos de vistas principales. Primero, tenemos las ventajas que aunque parecía no haberlas las hay y son enormes. La principal, que la legalización de drogas sería el fin de una mafia, la del tráfico de drogas ha sido y sigue siendo una de las más fuertes mafias alrededor del mundo y cada día se hace más y más fuerte. Eso sí, aunque sea una mafia y lo que hacen es ilegal no se puede negar que muchas personas tienen una forma de sustentar a sus familias ya que en la mayoría de países latinoamericanos la escasez de empleo es siempre un problema.



Las desventajas aunque parecieran claras, a mi parecer, no lo son. El legalizar las drogas no provocará que personas que no lo consumían antes de ser legal la consuman ahora; por lo que no existen mayores desventajas en realidad. Además que las políticas pues los conflictos que se desataran a raíz de esta decisión, sería un costo que se debería afrontar por el bien de la sociedad y el país en sí.



Maria Sylvia Maldonado Ramírez