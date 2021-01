Sorpresa e indignación por decisión municipal

Verdadera sorpresa e indignación ha causado en la ciudadanía la decisión del Concejo Municipal, que entre gallos y media noche han aprobado y que dice: En la sesión ordinaria de Concejo Metropolitano, el 22 de diciembre de 2020 se aprobó el proyecto de ordenanza 018-2020 publicada en registro oficial el 24 de diciembre de 2020. En esta se aprueba el cobro de la inversión realizada en el proyecto de la autopista Ruta Viva por contribución especial de mejoras (CEM) en el presupuesto del ejercicio fiscal del 2021.

Razón tienen los ciudadanos de protestar por el aumento inmisericorde de los impuestos prediales. La mayoría de los habitantes de Quito y sus alrededores difícilmente transitaran por la Ruta Viva diariamente, tal vez lo harán una o dos veces en el año y eso cuando van de paseo o vacaciones.



Este abuso, ahora, que la gente no tiene trabajo, por la pandemia, debió haberse meditado y no perjudicar a la mayor parte de la ciudadanía que mora en Quito. Estamos de acuerdo que paguen aquellos que residente alrededor de la vía, cuando ya la situación económica mejore. Por tanto, es imprescindible que los ciudadanos nos unamos y protestemos por este atropello, si hay que pagar los préstamos que se hagan con dinero de los promotores, sean estos Gobierno o no.



Acabo de regresar al Ecuador y sorprende estas vivezas criollas. Protestamos por estos abusos municipales y que se derogue la citada Ordenanza.