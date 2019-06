Una esperanza

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Con beneplácito he recibido la noticia por parte del Gobierno de que se va a dar atención al pago del bono por vejez a los jubilados, que hasta la fecha no se ha cancelado, a pesar de que en el caso personal, han transcurrido tres años desde que me jubilé, luego de cerca de 40 años de servicio público.

He realizado gestiones a través de todas las instituciones: Asamblea Nacional, Defensoría del Pueblo, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Finanzas, Presidencia de la Republica, Procuraduría General del Estado, algunas de ellas me han contestado y otras no han dado ninguna atención. Las instituciones que me han contestado, se han pronunciado en el sentido de que no tengo derecho a este bono.



El día de ayer, a través de declaraciones públicas por parte del señor Ministro de Trabajo, se dispone que las instituciones públicas, incluyendo a la Asamblea Nacional, pues es una institución de carácter público, a pesar de que dice que es una institución autónoma, deben incluir dentro de la planificación de pagos por este concepto a los servidores con nombramiento permanente que no hayan recibido la compensación por jubilación, en un plazo de 30 días y remitir el listado al Ministerio de Trabajo. Precisamente este es mi caso, señor presidente Moreno, por lo que pido a quienes corresponda se cumpla con la disposición emanada desde el Ejecutivo.



Gracias Presidente, ojalá se cumpla con este pedido de miles de jubilados que exigimos nuestro derecho legal y constitucional.