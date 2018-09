¡Hermana mayor, al rescate!

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Casi al inició del año el Ecuador comenzó a mirar que algo no estaba bien en su frontera, que unos disidentes de grupos armados estaban tomando posesión de suelo patrio, pasaron pocos meses y se revelaba que la soberanía territorial ya no la controlaban los ecuatorianos, sino a un grupo de sanguinarios asesinos que colocaban bombas, secuestraban, y cruelmente mataban .

La sociedad se escandalizó, al descubrir que desde el gobierno conocían lo que pasaba en la frontera, pero no hacían nada porque había perdido autoridad y control; justificándose que no tenían los medios para combatirlos, y, el gobierno pide ayuda a Estados Unidos.



Y fue con la sangre derramada de varios ecuatorianos que se hizo un pacto abierto y pidieron ayuda a la hermana mayor, EE.UU. quien no dudó en darnos su contingente y poner su tecnología para salir al rescate de la cruel acción de los invasores del espacio territorial.



Ecuador no tiene tecnología, por ejemplo no tiene radares en la zona, armamento bélico y otros equipos sofisticados que se requiere para blindar la frontera. Sin dejar de manifestar que la zona carece de servicios básicos indispensables para sus habitantes.



Después de destapar la verdad en la frontera, el Ecuador ha iniciado el control fronterizo con el fin de recuperar la zona pedida, pero esta vez no lo hace solo ni silenciosamente, abre su accionar al mundo para dejar ver que tiene interés en rescatar la frontera más productiva del Ecuador como es Esmeraldas .



Y ahí es donde entra EE.UU., con sus caballeros del aire, mar y tierra, por salir en defensa del país y la región. El Ecuador no pierde soberanía por que pide ayuda a los países con tecnología de punta que pueden ayudar a combatir el narcotráfico, terrorismo y grupos armados que secuestran y matan a quienes no son como ellos.



Ecuador no está cediendo nada a nadie, está recuperando espacio al reconocer que no es competente para hacerlo. EE.UU. es la hermana mayor de las Naciones está en su obligación de proteger y cuidar al Continente.



Está en la obligación de señalar a los gobiernos que hablan de ética, y lucha contra la corrupción y se alimentan por debajo de dineros sucios que proviene de la droga, trata de personas, y armas. La soberanía del Ecuador tiene que ser recuperada con ayuda, está demostrado que solos no podemos hacerlo. Por el momento el avión P-3, de matrícula 9403 avión P-3 Orion es nuestra alternativa.