Dineros perdidos

El país necesita resultados ante las graves imputaciones contra el gobierno anterior, como 70 000 millones perdidos en corrupción, sobreprecios en casi todas las obras, vuelos sospechosos a paraísos fiscales, crímenes pendientes, refinería del Pacífico y otros casos que el actual Gobierno debía ejecutar y en fin temas que circulan en medios y redes sociales, pero han pasado casi cuatro años y la Fiscalía solo tiene una sentencia por irradiación de influjos psíquicos y el caso Singue.

Hay muchas interrogantes que deben resolverse para conocer la verdad y no queden en la impunidad, como el caso de los 70 mil millones que según el imputado los 300 000 millones durante 10 años de gobierno el 50% corresponden a gobiernos y entes autónomos, el saldo se fue la mitad en sueldos y salarios del magisterio, salud, Fuerzas Armadas, Policía, etc., entonces solo quedarían aproximadamente 75 000 millones, de los que supuestamente se perdieron 70 mil, pero como dijo el candidato de CREO, 800 millones de la Isspol son difíciles de perder el rastro,¿cómo se ha perdido una cantidad tan elevada, la ciudadanía no puede aceptar afirmaciones, deben determinarse las glosas que sean necesarias.