Desmadrados

31 de diciembre a las 21:40 me llega una boleta al mail que dice Rechazo demanda porque el actor del juicio no es el mismo de la copia de cedula que adjunta. Recordé que me demoré 2 días en hacer el escrito completando la demanda. Decidí no revisar el caso para no dañarme el fin de año y el 1 de Enero madrugar a chequear si no se confundieron con la cedula de uno de los testigos, que parece es lo que paso. Hasta ahora no encuentro la explicación, porque ni una letra fallé, que es lo que yo creía la causa de este golpe bajo. Y aunque puedo apelar no voy a hacerlo porque el cliente no puede esperar 6 meses, que es lo mínimo que se demoraría la Corte Provincial en decirles que no cometí ningún error, y que no tengo la culpa de que les hagan trabajar el 31 de diciembre completo. Esta es la segunda vez, desde que rige el Cogep, que me rechazan una demanda porque les hacen trabajar mientras los demás están de vacancia. Voy a retirar rápido los documentos y presentar de nuevo la demanda rezando que no caiga donde un funcionario volátil.