¿Derecha o izquierda?

Pienso que es un error seguir catalogando la política por tendencias que se desarrollaron hace más de 200 años. La derecha conservadora y la izquierda liberal son las dos grandes caras de la política mundial, y está más que demostrado que ninguna ha logrado objetivos integrales, basados puramente en sus propios preceptos. Si la derecha es experta en multiplicar los recursos, por lo general se olvida de la parte social, y si la izquierda trabaja en lo social, es un desastre en la administración de los recursos. Sin contar con la confrontación y la corrupción que son constantes en cualquier tendencia. ¿Y si se diera por terminado este modelo? ¿Y si los nuevos políticos no adoptan bandos y simplemente trabajan basados en conceptos lógicos de legislación y administración pública? La política no debe ser un modus vivendi para quienes la practican, se debería aspirar a un puesto político simplemente por las ganas de servir, y hasta por un tema de crecimiento personal y reconocimiento ¿por qué no? Ni siquiera deberían existir campañas, ya que los candidatos tendrían el mismo espacio en medios de comunicación para que presenten sus proyectos y punto. Poco a poco las leyes deberían apuntar a acabar con todos los partidos y encausar la política hacia una nueva era; donde personas capaces, preparadas y sin deudas políticas aspiren a aportar en el desarrollo de su nación.