Desde que se conoció la noticia del aparecimiento de un nuevo virus, el 31 de diciembre del 2019, en la ciudad de Wuhan (China) y luego cuando se supo en nuestro país sobre aquello, el 29 de febrero del 2020, de que una adulta mayor ecuatoriana, que llegó desde España el 14 de febrero de ese año, se habría contagiado y lo habría transmitido en nuestro país, hemos vivido toda esta etapa de angustia y desazón hasta el presente momento, con la proliferación de casos de contagio y lo que es peor con la infinidad de muertos que ha provocado y sin saber todavía a ciencia cierta qué sucederá en los próximos meses, esperando que el proceso de vacunación que ya ha comenzado en nuestro país llegue a un feliz término, cuando por lo menos el 60% de la población esté vacunada, aun cuando los especialistas dicen que se debería llegar al 90% para obtener la inmunidad de rebaño.

¿Por qué este análisis? Simplemente porque hemos escuchado tantas y tantas noticias, se ha regado infinidad de información y no sabemos a ciencia cierta de que mismo se trata. Por eso he considerado oportuno transmitir alguna información sobre el covid-19, que la he logrado obtener del último número de la revista Selecciones del mes de enero del 2021, la que ha cumplido ya 80 años desde el aparecimiento de su primer número en diciembre de 1940.

En un apretado resumen que lo hago se menciona en esa publicación que sólo tenemos conocimiento de algunos virus como los que causan influenza, el sida, el ébola, el zika, el herpes, la rabia y ahora el covid-19, indicando que son los microorganismos más numerosos del planeta, pues existen alrededor de 320.000 pero, sólo 219 son capaces de infectar a los mamíferos y por ende a los humanos.



El SARS-CoV-2, es el virus causante del covid-19 y los principales síntomas son perder los sentidos del gusto y del olfato, aunque se habla también de elevada temperatura, molestias en la garganta y estómago y dolor del cuerpo. Puede mantenerse entre dos y tres días en plásticos y metales y 24 horas en cartón y papel.