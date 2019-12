LEA TAMBIÉN

La falta de control en los contratos, y en las empresas de servicios públicos es la raíz de la corrupción; nadie les exige balances auditados y no lo hacen porque los ecuatorianos nos daríamos cuenta que muchas están mal administradas o quebradas, algunas entregan dinero al Estado, no sabemos cómo lo hacen ni cómo lo obtienen, y para justificar la situación el Estado les concede la acción coactiva que la delegan a ciertos administradores que cobran a usuarios en procesos coactivos.

Hace 35 años construí un condominio en el norte, el contrato del medidor de servicios de construcción expiró a la entrega de la obra en 1985, no podía ser consumidor del servicio eléctrico porque nunca residí en el condominio; luego de 35 años, en un proceso coactivo saquearon USD 2 145 de mi cuenta de ahorros. Presenté la queja en la Contraloría, pero el espíritu de cuerpo de la burocracia está sobre la Constitución y las leyes.



¿La Contraloría no exige balances auditados a CNEL-GYE?



La Contraloría sabe que la energía eléctrica se cobra mes a mes y si se difieren las facturas es una señal de presunta corrupción.



Cuando una institución de control, como es la Contraloría, no asume responsabilidades, la corrupción gana la batalla, como pasó con los que sabían el lugar donde esta institución guardaba información, y le quemaron las pruebas y fueron hechas cenizas sus oficinas; da qué pensar, porque eso sucedió el día de la raza, el 12 de octubre de 2019, en el paro nacional; y con el mayor descaro la delincuencia organizada copió el incendio de la Corte de Justicia en Bogotá (6 de noviembre de 1985) cuando la guerrilla comunista del M-19 (antecesores del socialismo del siglo XXI) quemó las evidencias de los Extraditables, instigados por Pablo Escobar.



El país no puede caer en este estado, ni los ecuatorianos podemos seguir guardando silencio cuando la delincuencia organizada se va tomando el país, y ver que la corrupción es la moneda de cambio en ciertas instituciones del sector público. ¿Qué va a quedar del Ecuador si las instituciones que se supone cuidan de nuestros intereses simplemente no lo hacen?