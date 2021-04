Sin correas de odio, pero con lazos de infinita prosperidad

Desde ahora se respira ambiente de prosperidad, Ecuador con nuevo mandatario puede lograr lo que se proponga, desde el 24 de mayo del 2021 se inicia la reconstrucción ética, legal, moral, institucional y económica de nuestra República, otrora hace 14 años creyó en sueños de perro, aquellos amansados por los sueños , mentiras y engaños de uno de los más grandes timadores de la historia republicana, y su gavilla de cómplices de ingrata recordación, esperemos …

Él tiene que volver a dar la cara y si no viene a dar la cara seremos los primeros en denunciar ese acto de falta de responsabilidad…, como decimos en mi barrio de Guayaquil, del manglar, de los cangrejitos y mejillones, del mango con sal, de la espumilla, del trompo, del glorioso Vicente, ñañito no escupas para arriba porque toda la miasma se cae encima de ti , en tu cara, se cumplió, esperemos que rechaces toda pensión, todo honorario, toda regalía, toda donación, sabemos que no lo vas hacer porque necesitas pantalones para dar la cara y cumplir tu condena, y si tienes que dar la vida en la prisión debes hacerlo, es la justicia que tu creaste y corrompiste, esperemos que tengas sangre en la cara, nadie te pide que te pegues un tiro por los millones de dólares saqueados, a pesar que lo ofreciste, solo que des la cara y no salgas de tu tierra, aprende de Mahatma Gandhi, Vladimir Illich Ulianov, Ho Chi Minh, Mao Zedong, Nelson Mandela, Martin Luther King, José Mujica, Lech Walesa, Aung San Suu Kyi, tienes muchos ejemplos a seguir. Seguirás pensando que alguien te cree, entrégate, recuerda, las riquezas mal habidas no sirven de nada, pero la justicia libra de la muerte, estas letras sé que no quedan en saco roto conciudadanos.